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Верховный суд рассмотрит жалобу о блокировке каналов

Комментариев: 4
Жалобу на блокировку трех телеканалов рассмотрят в марте. Истец утверждает, что потеря доступа к телеканалам нарушает его права.
Верховный суд рассмотрит жалобу на закрытие телеканалов
Верховный суд рассмотрит жалобу на закрытие телеканалов
tverezo.info

Верховный суд рассмотрит обжалование введенных санкций против телеканалов 112 Украина, NewsOne и Zik. Об этом сообщает пресс-служба суда в четверг, 11 февраля.

"Кассационный суд в составе Верховного Суда вынес определение об открытии производства по делу № 9901/26/21 по иску гражданина, который оспаривает Указ Президента Украины (относительно введения санкций - ред.). Суд установил, что в обосновании исковых требований истец указывает на нарушение его права на получение информации от информационных программ, которые транслируют телеканалы 112 Украина, NewsOne, Zik и другие, перечисленные в приложениях к спорному решению, поскольку его доступ к них заблокирован. Истец считает, что потеря доступа к указанным телеканалам является нарушением его прав, что предусмотрено статьями 8 и 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод", - сказано в сообщении.

Необходимо провести проверку нарушения указанных прав истца в судебном заседании, считает суд.

Рассмотрение иска назначено на 12 часов 15 марта.

Напомним, что ранее Верховный суд отклонил один иск о санкциях против телеканалов. Суд вынес решения по двум искам граждан, которые оспаривают указ президента Владимира Зеленского.

Зеленский: Мы закрыли чужие телеканалы

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Теги: суд, блокирование, телеканалы, Верховный Суд, телеканал, блокировка
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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ЗаелоПластинку    11.02.2021, 23:29
Оценка:  +9
ЗаелоПластинку
В Конституции Украины не было пункта о праве человека тонуть во лжи. Каналы закрыли справедливо за пропаганду
mzassaww    11.02.2021, 22:48
Оценка:  -21
mzassaww
Клоун в угаре превысил свои полномочия и за этот беспредел клоун должен ответить в суде.Верховенство права никто не отменял,как бы этого не хотелось жалкому клоуну-xyecocy.
Путин-Xyйло    11.02.2021, 22:45
Оценка:  +8
Путин-Xyйло
Пока не примут закон о коллаборационизме, ничего кардинально не изменится! Необходимо законное основание не только закрывать прорашистские помойки, но и что гораздо важнее, сажать их хозяев и прочих ОПЗЖопных рыгов.
Анатолий    11.02.2021, 22:20
Оценка:  +12
Анатолий
Давно пора було закрити ці московитські гнізда розповсюдження "рускава міра".
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