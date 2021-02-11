Верховный суд рассмотрит жалобу о блокировке каналов

Жалобу на блокировку трех телеканалов рассмотрят в марте. Истец утверждает, что потеря доступа к телеканалам нарушает его права.

Верховный суд рассмотрит обжалование введенных санкций против телеканалов 112 Украина, NewsOne и Zik. Об этом сообщает пресс-служба суда в четверг, 11 февраля.

"Кассационный суд в составе Верховного Суда вынес определение об открытии производства по делу № 9901/26/21 по иску гражданина, который оспаривает Указ Президента Украины (относительно введения санкций - ред.). Суд установил, что в обосновании исковых требований истец указывает на нарушение его права на получение информации от информационных программ, которые транслируют телеканалы 112 Украина, NewsOne, Zik и другие, перечисленные в приложениях к спорному решению, поскольку его доступ к них заблокирован. Истец считает, что потеря доступа к указанным телеканалам является нарушением его прав, что предусмотрено статьями 8 и 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод", - сказано в сообщении.

Необходимо провести проверку нарушения указанных прав истца в судебном заседании, считает суд.

Рассмотрение иска назначено на 12 часов 15 марта.

Напомним, что ранее Верховный суд отклонил один иск о санкциях против телеканалов. Суд вынес решения по двум искам граждан, которые оспаривают указ президента Владимира Зеленского.

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