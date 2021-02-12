В КМУ допускают отмену санкций в отношении чиновников времен Януковича

Действие санкций может быть завершено, если они выполнили свою роль, считает премьер-министр Украины.

Действие санкций относительного кого-либо может быть остановлено, если они выполнили свою роль, заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль. Так премьер прокомментировал вероятную отмену санкций ЕС в отношении сына экс-президента Януковича и его окружения. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщает Интерфакс-Украина.

"Европа остается на твердых незыблемых позициях относительно поддержки Украины, в частности, и в санкционный политике. Санкции продолжаются. Что касается отдельных физических лиц, там, где санкции сыграли свою роль в отношении этих лиц, средства или ценности, которые были украдены - возвращены, конечно, там санкции могут завершать свое действие", - сказал Шмыгаль на пресс-конференции по результатам заседания Совета ассоциации Украина-ЕС в Брюсселе.

В то же время украинский премьер подчеркнул, что это отдельная процедура, которая подлежит отдельному рассмотрению, "и диалог об этом между Украиной и Европейским Союзом продолжается на совершенно профессиональном уровне, и на законодательном уровне в полной мере".

Также, Шмыгаль заявил, что введение Евросоюзом нового глобального санкционного режима за нарушение прав человека позволит расширить санкционные списки Европейского Союза.

Напомним, Евросоюз намерен отменить санкции против сына бывшего президента Украины Виктора Януковича Александра, а также ряда экс-чиновников.

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