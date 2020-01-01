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Во Львове под тяжестью снега рухнула крыша магазина

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За последние два дня в городе выпала месячная норма осадков. Власти призвали жителей Львова оставаться дома и работать дистанционно.

Во Львове возле супермаркета обрушилась крыша достройки, которая находилась со стороны магазина. Инцидент произошел вечером на улице Луганская 6 в магазине "Гора". Об этом в четверг, 11 февраля сообщает "Варта1".

На место ЧП прибыли спасатели и патрульная полиция города. Известно, что в помещении на тот момент находилась сотрудница магазина, но она, к счастью, не пострадала.

По словам работников службы ГСЧС, женщину вывели из магазина, она не травмировалась, но сейчас находится в состоянии шока.

 
 

Ранее мэр Львова Андрей Садовый обратился к жителям города с просьбой помочь с уборкой снега. 

Также, сообщалось, что непогода привела к отмене и задержке авиарейсов во Львове.

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Теги: Львов, снег, крыша, непогода, обрушение
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Источник: korrespondent.net

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