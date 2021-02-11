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Минфин ожидает второй транш от ВБ после принятия аграрных законов

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Рассмотреть необходимые для второго транша законопроекты, парламентарии планируют через неделю.
Всемирный банк после принятия аграрных законов, предоставит Украине вторую часть транша
Всемирный банк после принятия аграрных законов, предоставит Украине вторую часть транша
ubr.ua

Минфин планиурет получить вторую часть транша от Всемирного банка после принятия Радой законов по земельной реформе. Об этом в четверг, 11 февраля, министр финансов Сергей Марченко рассказал в интервью УНИАН, сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, общая помощь ВБ составляет 700 миллионов долларов. 

Кредит, о котором идет речь, предоставлен в рамках займа на политику развития для экономического восстановления (Economic Recovery DPL). Всемирный банк принял решение о первом транше на сумму 350 млн долларов для Украины в июне прошлого года.

Глава ведомства рассказал об условиях получения остальной части кредита ВБ:

“На днях разговаривал с руководителем Всемирного банка в Украине. Обсуждали условия предоставления средств. По первому траншу - это staff-level agreement с МВФ. А для второго транша - принятие пакета аграрных законов, что, в принципе, реально”, сказал глава ведомства. 

Марченко добавил, что Верховная Рада будет заседать через неделю, а потому “есть шансы рассмотреть эти законопроекты и получить 700 млн долларов - два транша Всемирного банка”.

Напомним, за прошлый год власти набрали кредитов на 116 млрд гривен больше, чем выплатили. 

По итогам 2020 года совокупный госдолг составил $90,26 млрд или 2,551 трлн гривен.

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Теги: кредиты, Всемирный банк, Минфин, транш, аграрный сектор
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Источник: korrespondent.net

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