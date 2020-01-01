В МВД требуют запретить платные митинги

Привлечь к ответственности участников проплаченных протестов невозможно, заявляет замглавы МВД Украины.

Заместитель главы МВД Украины Анатолий Геращенко предлагает законодательно запретить "проплаченные" митинги. Об этом в четверг, 11 февраля, он заявил в эфире канала Украина 24.

"У нас очень либеральное законодательство. Любой в нашей стране может выплачивать миллионы гривен за организацию платных акций протеста, за наем каких-то людей, которые будут ходить с транспарантами "за" или "против", сказал Геращенко.

По словам Геращенко, он еще в 2015 году разработал соответствующий законопроект, запрещающий подобные митинги, в котором также было предложено наказывать за такие акции. Однако на тот момент его идею не поддержали коллеги.

"Нам нужно задокументировать то, что эти парни и девушки делают вместе. Как правило, они получают деньги, долларов по 500 в месяц, они участники спортивных клубов. Но это не является незаконным", - сказал он.

Ранее в Киеве возле Центрального Дома офицеров прошел митинг пенсионеров силовых ведомств Украины.

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