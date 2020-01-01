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В МВД требуют запретить платные митинги

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Привлечь к ответственности участников проплаченных протестов невозможно, заявляет замглавы МВД Украины.
Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко
Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко
gordonua.com

Заместитель главы МВД Украины Анатолий Геращенко предлагает законодательно запретить "проплаченные" митинги. Об этом в четверг, 11 февраля, он заявил в эфире  канала Украина 24.

"У нас очень либеральное законодательство. Любой в нашей стране может выплачивать миллионы гривен за организацию платных акций протеста, за наем каких-то людей, которые будут ходить с транспарантами "за" или "против", сказал Геращенко.

По словам Геращенко, он еще в 2015 году разработал соответствующий законопроект, запрещающий подобные митинги, в котором также было предложено наказывать за такие акции. Однако на тот момент его идею не поддержали коллеги. 

"Нам нужно задокументировать то, что эти парни и девушки делают вместе. Как правило, они получают деньги, долларов по 500 в месяц, они участники спортивных клубов. Но это не является незаконным", - сказал он.

Ранее в Киеве возле Центрального Дома офицеров прошел митинг пенсионеров силовых ведомств Украины. 

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Теги: МВД, законопроект, МВД Украины, митинги, Геращенко, Антон Геращенко
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Источник: korrespondent.net

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