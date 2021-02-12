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На Донбассе погиб второй за сутки боец ВСУ

Комментариев: 2
Сепаратисты открыли огонь по позициям ВСУ из крупнокалиберного пулемета. В результате обстрела погиб украинский военнослужащий.
Имя погибшего пока не называется
Имя погибшего пока не называется
Facebook/Операція об'єднаних сил

На Донбассе в районе населенного пункта Новомихайловка в четверг, 11 февраля, в результате обстрела врага погиб украинский военнослужащий. Трагедия случилась около 20:45. Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка Восток на своей странице в Facebook.

"Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел наших позиций из крупнокалиберного пулемета. В результате обстрела один из защитников Украины погиб", - сказано в сообщении.

На обстрелы российско-оккупационных войск был дан адекватный ответ, добавили в штабе.

Ранее стало известно, что 11 февраля на Донбассе был тяжело ранен снайпером военнослужащий десантно-штурмовых войск ВСУ, солдат Александр Глушко, житель Полтавы. Воин скончался во время эвакуации.

До этого у села Шумы Донецкой области вражеский снайпер смертельно ранил старшего матроса Дмитрия Власенко из Николаевской области. 

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Теги: Украина, война, смерть, донбасс, обстрел, погиб, военнослужащие, ВСУ, война на Донбассе, ООС
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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mzassaww    12.02.2021, 08:24
Оценка:  -26
mzassaww
Трагедия?Правда?А бывают ли вообще на войне трагедии?
Путин-Xyйло    12.02.2021, 09:31
Оценка:  +3
Путин-Xyйло
Трагедия для твоей семьи - что ты дятел!
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