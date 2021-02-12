На Донбассе погиб второй за сутки боец ВСУ

Сепаратисты открыли огонь по позициям ВСУ из крупнокалиберного пулемета. В результате обстрела погиб украинский военнослужащий.

Имя погибшего пока не называется Facebook/Операція об'єднаних сил

На Донбассе в районе населенного пункта Новомихайловка в четверг, 11 февраля, в результате обстрела врага погиб украинский военнослужащий. Трагедия случилась около 20:45. Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка Восток на своей странице в Facebook.

"Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел наших позиций из крупнокалиберного пулемета. В результате обстрела один из защитников Украины погиб", - сказано в сообщении.

На обстрелы российско-оккупационных войск был дан адекватный ответ, добавили в штабе.

Ранее стало известно, что 11 февраля на Донбассе был тяжело ранен снайпером военнослужащий десантно-штурмовых войск ВСУ, солдат Александр Глушко, житель Полтавы. Воин скончался во время эвакуации.

До этого у села Шумы Донецкой области вражеский снайпер смертельно ранил старшего матроса Дмитрия Власенко из Николаевской области.

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