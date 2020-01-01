Главное 11 февраля: Резолюция ЕП и сокращение расходов
Европарламент одобрил резолюцию о реализации Украиной Соглашения об ассоциации, возникла необходимость сократить расходы госбюджета на 2022 год. Мы собрали важные события прошедшего дня.
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ЕП утвердил обширную резолюцию в отношении Украины
Европарламент принял резолюцию о выполнении Соглашения об ассоциации: коррупция, не дающая провести реформы, отсутствие политической воли гарантировать незаангажированность судов. В преамбуле сказано, что “Украина имеет европейскую перспективу согласно статье 49 и может подать заявку на вступление в Союз, если она соблюдает все копенгагенские критерии и принципы демократии, уважает свободы, права человека и меньшинств и почитает правило закона“.
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МВФ требует, чтоб Украина жестко урезала бюджетные расходы
Кабмин собирается сократить расходы казны в 2022 году где-то на 90 миллиардов гривен. Этого требует МВФ для уменьшения дефицита бюджета. К слову, дефицит бюджета на 2021 год также урезали по нстоянию МВФ.
ОБСЕ заявляет, что переговоры по Донбассу оказались в тупике
Специальный представитель главы ОБСЕ в Украине и в ТКГ Хайди Грау отметила, что переговоры в трехсторонней контактной группе уже зашли в тупик. Она добавила, что в первые месяцы 2020 года политическая группа ТКГ приложила значительные усилия, чтобы достигнуть консенсуса, но с августа Россия блокирует переговоры.
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Прибыль банков Украины существенно упала
В 2020 году прибыль украинских банков уменьшилась на 29,2% и составила 41,296 млрд грн. В целом создание резервов под предполагаемые убытки стало главной причиной ухудшения финансового итога в 2020 году. По информации НБУ, самым прибыльным остается ПриватБанк, который за год получил 25,306 млрд гривен (-7,3 млрд).
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Украину ради эксперимента отключат от энергосистемы РФ
В Украине хотят провести эксперимент и на неделю отключиться от энергосистем России и Беларуси. Это будет предпринято в рамках осуществления планов по полному отсоединению от энергосистем Беларуси и России в 2023 году, когда Украина надеется подключиться к европейской ENTSO-E.
Зеленский съездил на Донбасс
Президент проинспектировал положение дел в ООС, побывав в нескольких сотнях метров от линии разведения и пообщался с бойцами. Также Владимир Зеленский вручил военнослужащим государственные награды и подарки. В то же время в ООН призвали добавить новые пункты пересечения линии разграничения на Донбассе.
Напомним, ранее мы писали, что Лукашенко озвучил условия отхода от власти.