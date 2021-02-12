В ООС за сутки было пять обстрелов, погибло двое украинских военных

О фактах нарушений сообщено ОБСЕ.

За минувшие сутки, 11 февраля, на фронте было зафиксировано пять нарушений перемирия.

Об этом сообщает оперативный штаб ООС.

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Уточняется, что сепаратисты открывали прицельный огонь возле Зайцево, применив снайперское оружие. В результате пострадал украинский воин.

Бойцу оперативно оказали помощь. Однако он скончался по дороге в госпиталь.

Еще одна потеря у ВСУ произошла у Новомихайловки. Там военнослужащий погиб под обстрелами оккупантов из крупнокалиберного пулемета.

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У Водяного на Приазовье сепаратисты открывали огонь из ручного противотанкового гранатомета. А в районе Авдеевки противник совершил несколько выстрелов из подствольного гранатомета.

Также оккупанты вели огонь возле Луганского. Там боевики пустили в ход гранатометы различных систем и крупнокалиберный пулемет.

Защитники нанесли ответный удар, открыв огонь после прицельных обстрелов противника. О фактах нарушений было сообщено ОБСЕ.

В начале текущих суток, 12 февраля, нарушений прекращения огня зафиксировано не было. Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается контролированной ВСУ.

Напомним, ранее мы писали, что названо имя солдата, убитого сегодня боевиками на Донбассе.

