В Украине снизилось количество больных COVID-19

Продолжают болеть более 132 тысяч украинцев.

В Украине за прошедшие сутки, 11 февраля, подтвердили 4 773 новых случая COVID-19. Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов. Продолжают болеть 132 092 человека. Это на 3 000 больных меньше, чем за предыдущий день.

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Состояние здоровья 2 000 человек вызвало вчера особое беспокойство врачей, поэтому их госпитализировали.

Больше всего новых случаев заражений в четверг подтвердили в Ивано-Франковской (+592), Львовской (+373) областях, в Киеве (+348), а также в Закарпатской (+314), Винницкой (+307) и Днепропетровской (+297) областях. Меньше всего – в Кировоградской (+12), Херсонской (+48) и Луганской (+52) областях. Среди заболевших есть 326 детей и 212 медиков.

Украинские медики вчера провели 40 899 тестирований на COVID-19. Из них методом ПЦР – 25 835. Всего с начала пандемии сделали 6 500 150 тестирований методом ПЦР.

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С начала пандемии в Украине подтверждено 1 262 867 случаев СOVID-19. Выздоровели 1 106 155 человек (7 211 – за минувшие сутки), а 24 174 – умерли (116 - за минувшие сутки). Продолжают болеть 132 092 человека.

Ранее стало известно, что до 20% украинцев уже переболели COVID-19 и получили иммунитет к вирусу.