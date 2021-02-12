Известно, какие COVID-вакцины привезут в Украину на следующей неделе

Эти медпрепараты одобрены Всемирной организацией здравоохранения.

Украина получит две разные вакцины от коронавируса уже на следующей неделе. Об этом в ток-шоу “Право на власть“ на канале “1+1“ рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

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По его словам, первыми наша страна получит вакцину Pfizer в рамках глобальной инициативы COVAX и, возможно, вакцину AstraZeneca, которую купят за счет денег из государственного бюджета.

Оба эти медпрепарата одобрены Всемирной организацией здравоохранения и разрешены для использования в экстренных чрезвычайных ситуациях. В дальнейшем также ожидаются поставки вакцины Novavax.

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Ляшко отметил, что на данный момент заключены контракты на поставку в Украину 117 тысяч доз вакцины Pfizer и 12 млн доз вакцины от компаний AstraZeneca и Novavax. Кроме того, подтверждена поставка дополнительно во втором квартале 2021 года от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca.

Между тем, с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 12 февраля 2021 года было подтверждено 1 262 867 случаев СOVID-19. Выздоровели 1 106 155 человек, а 24 174 – умерли. Продолжали болеть 132 092 человека.