Минкульт внес в “черный список” актеров фильма “Крым” и “Хор Турецкого”

Ведомство расширило перечень лиц, угрожающих национальной безопасности.

Минкульт расширил список граждан РФ, которые несут угрозу национальной безопасности Украины.

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Об этом стало известно из публикации ведомства на официальном сайте.

Выяснилось, что в перечень вошло семь новых фамилий российских деятелей культуры. Всего в “черном списке” – 171 человек. Им всем запрещен въезд в Украину.

Так, в список персон нон-грата попало пятеро из группы Хор Турецкого – Алексей Александров, Павел Бердников, Олег Бляхорчук, Константин Кабанов и Михаил Кузнецов. Кроме того, в списке оказались актеры пропагандистской киноленты Крым Роман Курцин и Евгения Лапова.

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Их уже также внесли в базу Миротворец. Фигурантов обвиняют в нарушении правил пересечения границы, отрицании российской агрессии, а также в участии в пропагандистских мероприятиях в аннексированном Крыму.

Напомним, ранее мы писали, что известного российского рок-музыканта на три года выгнали из Украины.

