Сколько заработал Зеленский за январь: Обнародована сумма

Судя по имеющейся информации, президент получил одну из самых маленьких зарплат в ОП.

Президенту Владимиру Зеленскому за январь 2021 года начислен оклад в размере 22,5 тыс. грн.

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Об этом стало известно из информации на Едином портале использования публичных средств.

Судя по данным ресурса, зарплата гаранта почти самая маленькая в Офисе президента. Меньше только у замглавы ОП Олега Татарова – 21,9 тыс. грн.

Заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов получил за январь 30,6 тыс. грн. Зарплата зама Юлии Соколовской составила 33,5 тыс. грн., Юлия Свириденко заработала 35,2 тыс. грн.

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Главе Офиса президента Андрею Ермаку начислили за первый месяц года 37 тыс. грн. Зарплата его зама Кирилла Тимошенко составила 59,8 тыс. грн. А больше всех из начальства ОП получил руководитель аппарата Алексей Днепров - 74,3 тыс. грн.

Напомним, ранее мы писали, что в ОП рассказали о визите Зеленского на передовую.

