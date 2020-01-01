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Где в Украине выпало больше всего снега: Синоптики показали карту

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В некоторых областях осадков вообще не было.
Где в Украине выпало больше всего снега: Синоптики показали карту
Где в Украине выпало больше всего снега: Синоптики показали карту
Укргидрометцентр / Facebook

Стало известно, где в Украине выпало больше всего снега. Синоптики показали карту высоты снежного покрова. В некоторых регионах он составляет более 100 см. Подробности указаны на странице Укргидрометцентра в Facebook.

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Согласно карте, снег накрыл большую часть Украины. Осадков не было только на юге и востоке страны.

По состоянию на пятницу, 12 февраля, самая большая высота снежного покрова была зафиксирована в Ивано-Франковской области – 112 см. Затем идет Закарпатская область, с показателем в 87 см.

Карта высоты покрова
Карта высоты покрова
Укргидрометцентр / Facebook

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В Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской областях и Крыму снега не было вообще. В Херсонской области высота снежного покрова составляет менее 0,5 см.

Ранее сообщалось, что во Львове под тяжестью снега рухнула крыша магазина.

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Теги: снег, Укргидрометцентр, синоптики, Украина, погода
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