В некоторых областях осадков вообще не было.

Где в Украине выпало больше всего снега: Синоптики показали карту Укргидрометцентр / Facebook

Стало известно, где в Украине выпало больше всего снега. Синоптики показали карту высоты снежного покрова. В некоторых регионах он составляет более 100 см. Подробности указаны на странице Укргидрометцентра в Facebook.

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Согласно карте, снег накрыл большую часть Украины. Осадков не было только на юге и востоке страны.

По состоянию на пятницу, 12 февраля, самая большая высота снежного покрова была зафиксирована в Ивано-Франковской области – 112 см. Затем идет Закарпатская область, с показателем в 87 см.

Карта высоты покрова Укргидрометцентр / Facebook

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В Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской областях и Крыму снега не было вообще. В Херсонской области высота снежного покрова составляет менее 0,5 см.

Ранее сообщалось, что во Львове под тяжестью снега рухнула крыша магазина.