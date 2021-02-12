СБУ задержала агентов ФСБ при передаче секретных документов

Двое граждан собирали информацию о боеготовности и вооружении ВСУ и передавали в РФ.

Контрразведчики СБУ разоблачили двух украинских граждан, которые были завербованы ФСБ РФ. Они выполняли задания по сбору секретных сведений по боеготовности и обеспечения ВС Украины, информирует СБУ.

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Оперативники спецслужбы задокументировали, что агентам поставлена ​​задача получить секретные документы. В частности, об эффективности применения новых образцов вооружения и военной техники Вооруженных Сил Украины во время проведения АТО / ООС. Они также должны были узнать о перспективах оснащения и перевооружения частей и подразделений украинской армии. Для выполнения задания агенты вражеской спецслужбы пытались за деньги завербовать разведчика одной из воинских частей.

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Следователи и контрразведчики СБУ задержали агентов российской спецслужбы во время контролируемой передачи “секретных“ документов и попытки их переправки российским кураторам оговоренными каналами связи. Операция происходила согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В отношении уличенных агентов ФСБ РФ осуществляются процессуальные меры по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Херсоне сотрудница ОГА создала агентурную сеть ФСБ. Женщине грозит тюремный срок за государственную измену.