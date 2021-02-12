СБУ задержала агентов ФСБ при передаче секретных документов
Контрразведчики СБУ разоблачили двух украинских граждан, которые были завербованы ФСБ РФ. Они выполняли задания по сбору секретных сведений по боеготовности и обеспечения ВС Украины, информирует СБУ.
Читай также: В боевую часть Нацгвардии пытался завербоваться гражданин РФ
Оперативники спецслужбы задокументировали, что агентам поставлена задача получить секретные документы. В частности, об эффективности применения новых образцов вооружения и военной техники Вооруженных Сил Украины во время проведения АТО / ООС. Они также должны были узнать о перспективах оснащения и перевооружения частей и подразделений украинской армии. Для выполнения задания агенты вражеской спецслужбы пытались за деньги завербовать разведчика одной из воинских частей.
Читай также: Задержан завербованный ФСБ РФ житель Николаева
Следователи и контрразведчики СБУ задержали агентов российской спецслужбы во время контролируемой передачи “секретных“ документов и попытки их переправки российским кураторам оговоренными каналами связи. Операция происходила согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
В отношении уличенных агентов ФСБ РФ осуществляются процессуальные меры по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Херсоне сотрудница ОГА создала агентурную сеть ФСБ. Женщине грозит тюремный срок за государственную измену.