“Слуги” предлагают не штрафовать за нарушение закона о языке

Нардепы зарегистрировали соответствующий законопроект.

С 16 января сфера услуг перешла на обслуживание на украинском 24 канал

Депутаты “Слуги народа” внесли предложение отменить штрафы за несоблюдение языкового закона в Украине.

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Об этом стало известно из пояснительной записки к законопроекту №4638.

Документ зарегистрировали депутаты, среди которых Максим Бужанский, Александр Дубинский, Евгений Шевченко, Евгений Брагар. Они хотят, чтобы за нарушения закона об обеспечении функционирования украинского языка, как государственного, никого не наказывали.

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Отмечено, что из-за эпидемии и так падает экономика и растет безработица. В частности, сфера услуг, которую обязали к обязательному обслуживанию на украинском, терпит убытки.

А принуждение к взысканиям, по мнению нардепов, еще больше ухудшит положение малого и среднего бизнеса.

Наложение штрафов на субъекты хозяйствования в условиях пандемии не будет направлено на объединение украинской нации. Также это никоим образом не поспособствует развитию языковой и культурной самобытности коренных народов и нацменьшинств в Украине, - сказано в законопроекте.

Как известно, с 16 января вступил в силу закон, согласно которому клиентов в заведениях должны обслуживать исключительно на украинском языке. Общаться на другом языке персонал может только по желанию посетителя. Нарушителям пригрозили штрафами.

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