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“Слуги” предлагают не штрафовать за нарушение закона о языке

Комментариев: 10
Нардепы зарегистрировали соответствующий законопроект.
С 16 января сфера услуг перешла на обслуживание на украинском
С 16 января сфера услуг перешла на обслуживание на украинском
24 канал

Депутаты “Слуги народа” внесли предложение отменить штрафы за несоблюдение языкового закона в Украине.

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Об этом стало известно из пояснительной записки к законопроекту №4638.

Документ зарегистрировали депутаты, среди которых Максим Бужанский, Александр Дубинский, Евгений Шевченко, Евгений Брагар. Они хотят, чтобы за нарушения закона об обеспечении функционирования украинского языка, как государственного, никого не наказывали.

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Отмечено, что из-за эпидемии и так падает экономика и растет безработица. В частности, сфера услуг, которую обязали к обязательному обслуживанию на украинском, терпит убытки.

А принуждение к взысканиям, по мнению нардепов, еще больше ухудшит положение малого и среднего бизнеса.

Наложение штрафов на субъекты хозяйствования в условиях пандемии не будет направлено на объединение украинской нации. Также это никоим образом не поспособствует развитию языковой и культурной самобытности коренных народов и нацменьшинств в Украине, - сказано в законопроекте.

Как известно, с 16 января вступил в силу закон, согласно которому клиентов в заведениях должны обслуживать исключительно на украинском языке. Общаться на другом языке персонал может только по желанию посетителя. Нарушителям пригрозили штрафами.

Напомним, ранее мы писали, что в ОП рассказали о визите Зеленского на передовую.

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Теги: нардепы, Слуга Народа, язык, законопроект
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Комментариев (10)
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Путин-Xyйло    12.02.2021, 12:35
Оценка:  -1
Путин-Xyйло
Предлагаю не штрафовать за превышение скорости или не соблюдение карантина или еще чего-нибудь.
Путин-Xyйло    12.02.2021, 12:39
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
Посмотрите на эти консервы, они уже завонялись! Максим Бужанский, Александр Дубинский, Евгений Шевченко, Евгений Брагар все кильки украинофобы как на подбор.
ZE_PO    12.02.2021, 12:23
Оценка:  -20
ZE_PO
Підтримую на всі 100, хоч сам вільно володію державною мовою.
А ще краще створити мотиваційний закон, згідно якого робітники які вільно володіють державною мовою - отримують надбавку 20% окладу від держави (не від роботодавця).
Операторська    12.02.2021, 12:22
Оценка:  0
Операторська
не штрафувати, а садити в буцегарню на півроку - щоб тупі козломорді вивчили там українську мову ...
парень_Киев_27    12.02.2021, 12:40
Оценка:  -1
парень_Киев_27
Ну да, чтобы быстрее Крым вернулся с Донбассом!
Путин-Xyйло    12.02.2021, 12:44
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
Дурень 27 годков, они еще не наелись "ру3ким миром". Мы подождем. Не напрягай сфинктер.
парень_Киев_27    12.02.2021, 12:47
Оценка:  +1
парень_Киев_27
Дурня увидишь в зеркале. А насильственная украинизация раскалывает общество. И уж явно не способствует возвращению территорий. С электричеством тоже вначале были проблемы, решили. Мост который 100% не построят прекрасно функционирует, решат проблемы и с водой я думаю...
Путин-Xyйло    12.02.2021, 12:48
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
же тебе на твоем родном говорю иди_нах и никто не притесняет.
gdessaxx    12.02.2021, 12:11
Оценка:  -22
gdessaxx
Вполне логичное решение,учитывая что этот самый"язык"практически никто не знает.А те,кто думают что его знают,в подавляющем большинстве знают лишь суржик.На нём же и гундосят.
парень_Киев_27    12.02.2021, 12:05
Оценка:  -1
парень_Киев_27
К сожалению не хватит духу проголосовать за эти законы.
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