Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Во Львове таможенник давил полицейских джипом

Комментариев: 2
Работника таможни ждут суд за умышленное причинение травм полицейскому.
Во Львове таможенник давил полицейских джипом
© dbr.gov.ua
Фото 1/3
Во Львове таможенник давил полицейских джипом
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

В суд направлено обвинительное заключение в отношении заместителя начальника одного из отделов Львовской таможни. Как сообщает ГБР, он обвиняется в умышленном причинении работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей (ч. 2 ст. 345 УК).

Читай также: В Полтаве за дачу взятки следователю задержали адвоката

Установлено, что 2 сентября 2020 года чиновник, двигаясь за рулем автомобиля Range Rover по ул. Дорошенко в г. Львов, проигнорировал законные требования полицейских об остановке.

Во время очередной попытки полицейских, которые двигались на велосипедах, заблокировать и остановить автомобиль, работник таможни, чтобы избежать ответственности за правонарушения, умышленно резко вывернул руль вправо и начал движение, чем повредил велосипед и совершил наезд на ногу полицейского.

Читай также: Дела Майдана: Судье из Киева грозит 5 лет тюрьмы

В результате потерпевшему были нанесены легкие телесные повреждения.

5 января 2021 года таможеннику было сообщено о подозрении. 11 февраля обвинительный акт направлен в Галицкий районный суд Львова.

Напомним, под Харьковом полицейские избили фермеров. ГБР расследует превышение полномочий работниками полиции.

Поделись:
Теги: ГФС, ГБР, Львов, нападение на полицейского
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
shk67    12.02.2021, 12:53
Оценка:  +5
shk67
То-же наколядовал на машинку?
ОлекКСАНдр    12.02.2021, 13:25
Оценка:  0
ОлекКСАНдр
ні "насосав" )))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь