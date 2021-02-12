Во Львове таможенник давил полицейских джипом

Работника таможни ждут суд за умышленное причинение травм полицейскому.

В суд направлено обвинительное заключение в отношении заместителя начальника одного из отделов Львовской таможни. Как сообщает ГБР, он обвиняется в умышленном причинении работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей (ч. 2 ст. 345 УК).

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Установлено, что 2 сентября 2020 года чиновник, двигаясь за рулем автомобиля Range Rover по ул. Дорошенко в г. Львов, проигнорировал законные требования полицейских об остановке.

Во время очередной попытки полицейских, которые двигались на велосипедах, заблокировать и остановить автомобиль, работник таможни, чтобы избежать ответственности за правонарушения, умышленно резко вывернул руль вправо и начал движение, чем повредил велосипед и совершил наезд на ногу полицейского.

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В результате потерпевшему были нанесены легкие телесные повреждения.

5 января 2021 года таможеннику было сообщено о подозрении. 11 февраля обвинительный акт направлен в Галицкий районный суд Львова.

Напомним, под Харьковом полицейские избили фермеров. ГБР расследует превышение полномочий работниками полиции.