В Днепре задержали сообщников "Арийца"

Они занимались вымогательством денег.

В Днепре правоохранители во время спецоперации задержали трех участников преступной группы из группировки криминального авторитета "Арийца". Сам "Ариец" находится под стражей с 2020 года, сообщила пресс-служба СБУ.

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По версии досудебного следствия, злоумышленники при помощи морального давления и под угрозой насилия завладели деньгами 19-летнего IT-специалиста. После этого они продолжили вымогать деньги у молодого человека. Они требовали 70 тысяч долларов, За эти деньги они "гарантировали" потерпевшему беспрепятственную работу.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 189 УК Украины. Она предусматривает до семи лет лишения свободы.

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Фигурантов задержали во время получения части денег. Решается вопрос о сообщении им подозрения в совершении преступлении и об избрании меры пресечения.

Напомним, криминального авторитета "Арийца" задержали в Днепре в марте 2020 года. Он с начала 2000-х грабил, жег утюгом и издевался над людьми.