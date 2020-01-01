Под Киевом найдена свалка эпидемически опасных отходов

Предприятие свозило медицинские отходы на склад вместо их утилизации.

Полиция обнаружила несанкционированные свалки эпидемически опасных медицинских отходов. Как сообщает пресс-служба МВД, представители фирмы-лицензиата свозили отходы к складским помещениям, непредусмотренным для их хранения и утилизации, на территории Киевской и Николаевской областей.

Читай также: Экс-директору ЧАЭС грозит 15 лет тюрьмы: Дело передали в суд

Во время осмотра правоохранители обнаружили тонны использованного медицинского инструментария, лекарственных диагностических и дезинфицирующих средств, органические медицинские отходы, предметы с остатками биологических жидкостей, отходы медицинских учреждений и микробиологических лабораторий, в том числе деятельность которых связана с СОVID-19.

Правоохранители задокументировали факты грубого нарушения санитарно-противоэпидемических правил и норм по обращению с медицинскими отходами предприятием-лицензиатом с Киевщины.

Читай также: В Украине в десятки раз повысят штрафы за экологические нарушения

Согласно правилам уничтожения лекарственных и биологических средств, не подлежащих дальнейшему использованию, они приобретают статус отходов и передаются для уничтожения. Однако предприятие, не выполняя взятых обязательств, свозило остатки к складским помещениям, не предусмотренным для хранения и утилизации эпидемически опасных медицинских отходов.

В настоящее время правоохранители проводят мероприятия для обеспечения безопасности граждан. Кроме того, о факте обнаружения опасных отходов будут проинформированы представители органов местной власти для решения вопроса по организации надлежащей утилизации обнаруженных отходов.

Читай также: На Сумщине нашли незаконную свалку с COVID-отходами

Следователи полиции Киевщины начали уголовное производство по предварительной правовой квалификации злоупотребление властью или служебным положением (ст. 364 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан. Устанавливается круг лиц, причастных к этому правонарушению.

После проведения первоочередных следственных действий будет решаться вопрос о дополнительной квалификации действий правонарушителей по ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, подо Львовом выявили свалку медицинских отходов. Сообщения о свалке правоохранители заметили в соцсетях. Приехав на место, они обнаружили гору медицинских колб с кровью.