Под Житомиром горел пассажирский поезд

Тушили локомотив спасатели.

Под Житомиром, в Коростенском районе, горел пассажирский поезд. Огонь распространился на 20 кв м на дизельной установке тепловоза. Подробности передает пресс-служба ГСЧС.

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По данным ведомства, пожар произошел в поезде Львов-Бахмут в пятницу, 12 февраля. Сообщение о происшествии спасатели получили в 02:04. На место, под село Красноселка, было отправлено 9 человек личного состава и пожарный поезд.

Прибыв на место пожара, специалисты установили, что горела дизельная установка тепловоза. Площадь возгорания составляла 20 кв м.

Фото с места происшествия ГСЧС

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В сообщении ГСЧС указывается, что в 02:57 пожар был локализован, а в 03:58 его ликвидировали. Движение на железной дороге в районе происшествия было возобновлено в 05:00.

Известно, что в результате инцидента никто не пострадал. Причина случившегося в данный момент устанавливается специалистами.

Ранее сообщалось, что во Львове таможенник давил полицейских джипом.