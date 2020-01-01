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СБУ предотвратила продажу противотанковых гранат и взрывчатки

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Злоумышленники также пытались продать реактивный пехотный огнемет.
Задержание подозреваемого
Задержание подозреваемого
ssu.gov.ua

В Черкасской области Служба безопасности Украины помешала представителям криминалитета купить противотанковые гранаты, взрывчатку, реактивный пехотный огнемет "Шмель". Об этом проинформировала пресс-служба СБУ.

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По данным следствия, организовал продажу оружия и боеприпасов злоумышленник, который сейчас находится в следственном изоляторе по подозрению в совершении тяжевого преступления. К противоправной деятельности он привлек своего посредника на свободе.

Вооружение и боеприпасы злоумышленники прятали в специально оборудованном тайнике. Покупателей они подыскивали через свои криминальные связи. 

По данному факту следователи открыли уголовное дело по ч. 1 ст. 201 (Контрабанда) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боеприпасами) УК Украины. Следствие продолжается. 

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Ранее стало известно, что в Днепре правоохранители во время спецоперации задержали трех участников преступной группы из группировки криминального авторитета "Арийца", который с марта 2020 года находится под стражей.

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Теги: СБУ, Черкасская область, оружие, боеприпасы, продажа
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