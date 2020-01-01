СБУ предотвратила продажу противотанковых гранат и взрывчатки

Злоумышленники также пытались продать реактивный пехотный огнемет.

В Черкасской области Служба безопасности Украины помешала представителям криминалитета купить противотанковые гранаты, взрывчатку, реактивный пехотный огнемет "Шмель". Об этом проинформировала пресс-служба СБУ.

Читай также: Обезврежена банда, подрывавшая банкоматы в Украине

По данным следствия, организовал продажу оружия и боеприпасов злоумышленник, который сейчас находится в следственном изоляторе по подозрению в совершении тяжевого преступления. К противоправной деятельности он привлек своего посредника на свободе.

Вооружение и боеприпасы злоумышленники прятали в специально оборудованном тайнике. Покупателей они подыскивали через свои криминальные связи.

По данному факту следователи открыли уголовное дело по ч. 1 ст. 201 (Контрабанда) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боеприпасами) УК Украины. Следствие продолжается.

Читай также: В Киеве банда похищала людей и заставляла отдавать квартиры

Ранее стало известно, что в Днепре правоохранители во время спецоперации задержали трех участников преступной группы из группировки криминального авторитета "Арийца", который с марта 2020 года находится под стражей.