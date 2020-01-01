Житель Донецкой области выпал с пятого этажа

Мужчина выжил, его спасают в реанимации.

Мужчина упал с высоты и выжил. Фото иллюстративное depositphotos.com

Инцидент произошел в Мариуполе Донецкой области. Там 28-летний мужчина упал с высоты.

Читай также: Снайпер боевиков на Донбассе ранил украинского солдата

Об этом сообщает 0629 со ссылкой на очевидцев.

Уточняется, что трагедия случилась на проспекте Строителей в Центральном районе города. Мужчина выпал с пятого этажа девятиэтажки.

Читай также: В Киеве парень выпал из балкона 12-го этажа во время вечеринки

Отмечено, что житель Мариуполя остался жив. При этом он получил многочисленные травмы – ушиб головного мозга, черепно-мозговую травму, переломы таза и ребер.

Пострадавшего госпитализировали. Его спасают в больнице интенсивного лечения в Донецке. Причины и обстоятельства ЧП устанавливают оперативники.

Напомним, ранее мы писали, что в Тернополе ребенок висел на перилах балкона, пока мать принимала душ.

