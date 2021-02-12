Тихановская обратилась за помощью к Украине

Лидер белоруской оппозиции просит Украину о поддержке на международных площадках.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выступила с обращением к Верховной Раде Украины. Она просит украинскую сторону поддержать демократическую Беларусь на международных площадках, а также надеется на встречу с руководством Украины. Обращение опубликовано на ее официальном сайте.

Читай также: Белорусской оппозиционерке Колесниковой выдвинули новые обвинения

Сообщается, что в четверг, 11 февраля, Тихановская провела онлайн-встречу с украинскими народными депутатами, членами межфракционной группы “За демократическую Беларусь“.

Она выразила благодарность за поддержку белорусской оппозиции на политическом уровне, а также за помощь в миграции тем, кто был вынужден покинуть Беларусь. По ее словам, Александр Лукашенко вверг страну в кризис и ставит под угрозу суверенитет идеей интеграции с Россией, а торговля с Украиной развивалась исходя из соображений сиюминутной выгоды.

Читай также: Лукашенко озвучил условия отхода от власти

“Я уверена, что Беларусь и Украина способны на большее. Сотрудничество между нашими странами будет плодотворным и долгосрочным, если оно станет для нас ценностью и приоритетом“, - отметила Тихановская.

Она подчеркнула, что режим Лукашенко уже в прошлом, а будущее - это сами белорусы, которые всегда будут ближайшими соседями и друзьями Украины. Кроме того, она выразила поддержку территориальной целостности Украины и заявила, что Крым является частью Украины.

Читай также: Лукашенко: Беларусь - последняя суверенная страна и за нее идет борьба

“Мы просим вас поддержать независимую демократическую Беларусь, призываем Украину поддержать нас в ОБСЕ, ПАСЕ, ООН, а также на других международных площадках. И надеемся, что в скором времени мы сможем встретиться с руководством Украины и обсудить соседское будущее наших стран“, - заявила Тихановская.

Напомним, Лукашенко заявил, что от связки Беларуси с РФ зависит мир в регионе. Руководитель Беларуси уверен, что протесты в РФ и Беларуси взаимосвязаны.