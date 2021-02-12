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Америка призвала Россию вывести войска из Украины

Комментариев: 3
США требуют у РФ соблюдать Минские договоренности.
Посольство США в Украине призвало РФ прекратить агрессию
Посольство США в Украине призвало РФ прекратить агрессию
facebook.com/usdos.ukraine

США призвали Россию к выполнению Минских соглашений по Донбассу.

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Об этом стало известно из публикации посольства США в Украине в Facebook.

Диппредставительство напомнило, что шесть лет назад был принят комплекс мероприятий относительно Минского протокола. В связи с этим у Америки появился повод напомнить РФ о необходимости его выполнения.

Продолжаем призывать Россию вывести свои вооруженные силы, оружие и прекратить агрессию по отношению к Украине, - отмечено в сообщении.

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Ранее стало известно, что более трех миллионов украинцев, проживающих на Донбассе, нуждаются в гумпомощи. Кроме того, мы сообщали, что Россия заявила о намерении разорвать отношения с ЕС, если будут новые санкции.

Напомним, также мы писали, что Зеленский описал формат выполнения “Минска“.

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Теги: США, Америка, россия, РФ
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Комментариев (3)
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trexxoll    12.02.2021, 13:36
Оценка:  -22
trexxoll
-Видишь суслика?
-Нет.
-А он есть.
ЗаелоПластинку    12.02.2021, 13:47
Оценка:  0
ЗаелоПластинку
- Видишь бандеровцев?
- Нет
- А они есть
- А видишь зеленых человечков?
- Да
- А их нет
Vixerunt    12.02.2021, 13:24
Оценка:  0
Vixerunt
Амеры где наше оружие и база НАТО под Запорожьем ??? Вы нас тупо кинули и теперь рассказ. сказки как нам воевать с голой д_упой с ватниками.
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