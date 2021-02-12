Америка призвала Россию вывести войска из Украины
США призвали Россию к выполнению Минских соглашений по Донбассу.
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Об этом стало известно из публикации посольства США в Украине в Facebook.
Диппредставительство напомнило, что шесть лет назад был принят комплекс мероприятий относительно Минского протокола. В связи с этим у Америки появился повод напомнить РФ о необходимости его выполнения.
Продолжаем призывать Россию вывести свои вооруженные силы, оружие и прекратить агрессию по отношению к Украине, - отмечено в сообщении.
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Ранее стало известно, что более трех миллионов украинцев, проживающих на Донбассе, нуждаются в гумпомощи. Кроме того, мы сообщали, что Россия заявила о намерении разорвать отношения с ЕС, если будут новые санкции.
Напомним, также мы писали, что Зеленский описал формат выполнения “Минска“.
-Нет.
-А он есть.
- Нет
- А они есть
- А видишь зеленых человечков?
- Да
- А их нет