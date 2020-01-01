Скорой мешал снег: На Ровенщине женщина рожала дома из-за непогоды

Маму доставили в больницу только после того, как ребенок появился на свет.

На Ровенщине из-за непогоды женщине пришлось рожать дома. Доехать до роддома вовремя скорой помощи помешал бы снег. Подробности передает “ТСН“.

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В сообщении указывается, что случай произошел в одном из сел. Когда у беременной местной жительницы начались схватки, ее родственники вызвали скорую из соседнего села. На вызов приехала фельдшер.

Медик поняла, что женщину могли бы и не успеть доставить в роддом из-за снегопада. Потому фельдшер приняла роды в домашних условиях, чтобы беременная не родила в машине среди сугробов.

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Известно, что у жительницы Ровенщины родился здоровый мальчик, весом в 3 кг. После родов мать и ребенка привезли в больницу.

Представитель службы автодорог Ровенской области Дмитрий Леотиюк объяснил, что в ту ночь власти боролись с последствиями сильного снегопада, который сменился на умеренные осадки, и аномальным морозом.

Ранее сообщалось, что в Укргидрометцентре рассказали, где в Украине выпало больше всего снега.