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Дела Майдана: Еще один судья получил подозрение

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Бывшего судью обвиняют в незаконном преследовании протестующих.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении бывшему судье одного из районных судов г. Киева. Как информирует пресс-служба ОГП, ему вменяют незаконное препятствование проведению митингов и демонстраций, совершенное должностным лицом.

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По данным следствия, 23 января 2014 года, с целью препятствования проведению митингов и демонстраций, при отсутствии доказательств и обстоятельств, отягчающих ответственность, судья привлек к административной ответственности участников Автомайдана по факту невыполнения водителями требований об остановке.

Речь идет о двух участниках колонны транспортных средств, которые 29 декабря 2013 года двигались от ул. Крещатик в Киеве к резиденции “Межигорье“ бывшего Президента Украины. Им было назначено самое серьезное из возможных для данного правонарушения административное взыскание – лишение права управления транспортным средством.

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В дальнейшем апелляционным судом производства были закрыты, а судья решением Высшего совета правосудия освобожден от должности.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями ГБР.

Напомним, аналогичное подозрение на прошлой неделе получил другой киевский судья.

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Теги: Евромайдан, судья, Офис Генпрокурора
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