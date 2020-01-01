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На Буковине спасатели вызволили из снежного плена две маршрутки

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В автобусах находилось 16 человек.
В снегу застряло 2 маршрутки
В снегу застряло 2 маршрутки
dsns.gov.ua

В Черновицкой области местами на дорогах образовались снежные заносы из-за метелей. Спасателям пришлось вызволять застрявшие в сугробах транспортные средства.

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Об этом сообщил пресс-центр регионального управления ГСЧС.

Уточняется, что надо было оказывать помощь водителям в четырех районах.  В частности, в снегу застряло две маршрутки, в которых ехало 16 пассажиров. Их отбуксировали бойцы ГСЧС. Также спасатели освободили 8 легковушек.  

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Добавлено, что проезд частично затруднен на автодорогах в селе Острица Герцаевского района, в селе Шишковцы Кицманского района. Также сложно проехать в селах Рокитное, Маршинцы, Котелево, Магала, Родковцы Новоселовского района и в селе Черепковцы Глыбоцкого района. Там везде дежурят спасатели.

Напомним, ранее мы писали, что виновника снегопадов в Украине показали из космоса.

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Теги: ГСЧС, спасатели, снег, заносы, Черновицкая область
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