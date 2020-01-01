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Под Одессой моряки вновь перекрыли трассу

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На организаторов акции составили админпротокол за нарушение карантина.
Акция протеста моряков
Акция протеста моряков
suspilne.media

Сегодня утром, 12 февраля, в Одессе несколько десятков моряков перекрыли проезд по дороге Одесса-Киев, требуя, чтобы при аттестации работников морского транспорта перестали вымогать взятки. Об этом сообщает "Суспільне".

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Протестующие моряки ходили по зебре на контрольном пункте "Дачное". Они требовали отправить в отставку министра инфраструктуры Владислава Криклия и исполняющего обязанности главы Госслужбы морского и речного транспорта Андрея Глазкова.

Правоохранители составили на организаторов митинга административный протокол за нарушение правил карантина. После этого митингующие перешли к Одесской ОГА. К ним вышел один из чиновников, который пообещал, что 18 февраля местные депутаты рассмотрят вопрос упрощения системы оформления документов для моряков.

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Напомним, одесские моряки уже однажды перекрывали трассу Одесса-Киев, требуя, чтобы при аттестации работников морского транспорта перестали вымогать взятки. Это было 25 января текущего года.

suspilne.media

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Теги: Одесса, моряки, акция протеста
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