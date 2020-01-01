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Во Львове водитель трамвая сбила свою коллегу

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Женщина была госпитализирована с травмами в больницу.
Водитель трамвая оказалась травмирована коллегой. Фото иллюстративное
Водитель трамвая оказалась травмирована коллегой. Фото иллюстративное
golos.ua

Инцидент произошел во Львове на ул. Городоцкой. Там 44-летняя водитель трамвая устроила ДТП с пострадавшим.

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Об этом сообщает ГУНП во Львовской области.

Уточняется, что под колеса электротранспорта попала 56-летняя жительница Львова. Как оказалось, она тоже водитель трамвая.

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Женщина получила телесные повреждения. Ее доставили в больницу.

По факту открыто уголовное дело. За нарушения ПДД водителю трамвая грозит до трех лет лишения свободы. Также ей могут запретить управлять транспортными средствами – тоже на срок до трех лет.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве трамвай сошел с рельсов.

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Теги: Львов, трамвай, наезд на пешехода
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