Во Львове водитель трамвая сбила свою коллегу

Женщина была госпитализирована с травмами в больницу.

Инцидент произошел во Львове на ул. Городоцкой. Там 44-летняя водитель трамвая устроила ДТП с пострадавшим.

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Об этом сообщает ГУНП во Львовской области.

Уточняется, что под колеса электротранспорта попала 56-летняя жительница Львова. Как оказалось, она тоже водитель трамвая.

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Женщина получила телесные повреждения. Ее доставили в больницу.

По факту открыто уголовное дело. За нарушения ПДД водителю трамвая грозит до трех лет лишения свободы. Также ей могут запретить управлять транспортными средствами – тоже на срок до трех лет.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве трамвай сошел с рельсов.

