Во Львове ночью пытались сжечь отделение банка

Полиция расследует умышленный поджог.

Сегодня ночью, 12 февраля, во Львове произошел пожар в отделении одного из банков, проинформировала пресс-служба Нацполиции Львовской области. Подозревается умышленный поджог.

Читай также: Известно, почему своевременно не потушили пожары на Луганщине

Сообщение о пожаре в банке на улице Сиховской получили примерно в 03:00. На место происшествия немедленно направили бойцов ГСЧС и следственно-оперативную группу.

К счастью, никто из людей не пострадал. Огонь повредил помещение финучреждения.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст.194 УК Украины (Умышленное уничтожение или повреждение имущества). Она предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Читай также: В Полтаве за дачу взятки следователю задержали адвоката

Проводится досудебное расследование, назначены экспертизы, устанавливается причина возникновения пожара и ущерб.

Ранее стало известно, что Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в совершении преступления трем должностным лицам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые в 2020 году подделывали акты о тушении пожаров в Луганской области.