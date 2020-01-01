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Вакцинироваться от COVID-19 хотят 65% украинцев – опрос

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8% граждан не смогли определиться.
Вакцинироваться от COVID-19 хотят 65% украинцев – опрос
Вакцинироваться от COVID-19 хотят 65% украинцев – опрос
EPA/UPG

Вакцинироваться от COVID-19 хотят 65% украинцев. 52% уверены, что их земляки тоже хотят получить прививку. На это указывают данные соцопроса, который был проведен КМИС и Фондом Демократические инициативы.

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Так, 32% респондентов сказали, что “абсолютно согласны“ вакцинироваться при наличии доступного, эффективного и безопасного препарата. 35% граждан “согласны“. Не согласны и “категорически не согласны“ 14% и 12%. 8% людей не смогли определиться.

Что касается мировой ситуации, то чаще всего готовность к вакцинации выражают жители Индии, Азии и Вьетнама. В РФ, Африке и некоторых странах Европы люди относятся к вакцинации более негативно.

Данные опроса
Данные опроса
Демократические инициативы

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Стоит также отметить, что по данным опроса, 52% украинцев также выразили уверенность в том, что их земляки захотят получить COVID-прививку.

Ранее сообщалось, что почти половина украинцев считает угрозу COVID-19 преувеличенной.

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Теги: вакцина, коронавирус, COVID-19, Украина, соцопрос, прививка
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