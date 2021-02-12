Кравчук рассказал, в чем недооценил Россию

Первый президент Украины признался, какое упущение сделал 30 лет назад.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, первый президент Украины Леонид Кравчук Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что неверно оценивал Россию во времена своего президентства. Такое заявление он сделал в эфире “Громадське Радіо“.

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“Я 63 года у власти ... Я многого не доделал, я не мог тогда оценить, имея в те времена доступ к Ленинской библиотеке, имея доступ к архивам, я не мог, не хватило у меня, возможно, опыта, возможно позиции, по-настоящему оценить Россию, которая воюет 150 лет, и которая кроме давления на другие страны, если они пожелают иметь свою национальную политику, кроме давления не делать этого, они не знают другого пути. Переговоры для них - случайность“, - рассказал Кравчук.

Глава украинской делегации в ТКГ также рассказал, что когда стал председателем Верховной Рады и президентом, “он не мог поставить вопрос так, как он ставит его сегодня“, т.е. “смотреть на Россию не как перспективного партнера или друга, а смотреть на Россию как на страну, которая никогда не согласится с тем, чтобы Украина была самостоятельной и независимой“.

Напомним, названа причина, почему Украина сохраняет перемирие под обстрелами. Даже при систематических обстрелах со стороны боевиков Украине не выгодно выходить из перемирия.