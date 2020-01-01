Угрожали расправой: Контрабандисты напали на пограничников Закарпатья

Накануне военнослужащие предотвратили контрабанду сигарет в Венгрию.

На Закарпатье на пограничников напали контрабандисты. Мужчинам угрожали физической расправой, принуждая к “сотрудничеству“. Подробности передает пресс-служба ГПСУ.

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В сообщении указывается, что инцидент произошел 11 февраля, в четверг, в частном доме. Жилье арендуют два инспектора отделения Горонглаб Мукачевского пограничного отряда.

В дом ворвались неизвестные. Они применили газовый баллончик и стали угрожать мужчинам физической расправой.

“Либо вы с нами, либо будете иметь проблемы“, – сказали нападавшие.

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В Государственной приграничной службе считают, что угрозы и нападение связаны с предотвращением контрабанды в Венгрию. За неделю перед нападением один из пограничников, на которого напали, обнаружил 20 ящиков с сигаретами.

“Законные действия пограничников возмутили дельцов и они, в свою очередь, решили отомстить и напугать правоохранителей“, – указывается в сообщении.

Как бы то ни было, по факту случившегося было возбуждено уголовное производство. Личности контрабандистов уже установляются.

Ранее сообщалось, что под Киевом была найдена свалка медицинских отходов.