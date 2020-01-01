Ляшко рассказал, сможет ли Украина выпускать свою вакцину от COVID

По словам медика, для этого не хватит производственных мощностей.

В Украине существует программа по восстановлению фармацевтического производства. Она, в частности, включает планы на изготовление вакцин от коронавируса.

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Об этом рассказал главный санврач МОЗ Виктор Ляшко в эфире телепередачи Право на власть.

Ляшко говорит, что инициатива уже разработана, но пока находится на рассмотрении. В бюджете заложено 100 млн грн. на биокластер “Биобезопасность”, который предусматривает собственное производство.

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При этом утверждение этой программы, по словам медика, - достаточно сложный процесс.

В программе прописано производство препаратов, в частности, методом локализации. Но, как отметил Ляшко, для изготовления РНК-вакцин этим способом или методом синтеза Украина не имеет мощностей.

Напомним, ранее мы писали, какие COVID-вакцины привезут в Украину на следующей неделе. Первыми страна получит вакцину Pfizer в рамках глобальной инициативы COVAX и, возможно, вакцину AstraZeneca, которую купят за счет денег из государственного бюджета.