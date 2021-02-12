Кравчук указал на радиоактивную опасность в ОРДЛО

На оккупированной территории перестали следить за опасным радиоактивным объектом.

Оккупанты не откачивают воду из радиоактивной подземной полости, образовавшейся после ядерного взрыва на территории шахты “Юнком“, что грозит тяжелыми экологическими последствиями. Об этом Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил во время заседания Совбеза ООН, информирует Фейсбук-страница Украинской делегации в ТКГ.

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“Напомню, что в 1979 году на территории шахты “Юнком“, которая сейчас находится на временно оккупированном Донбассе, советским правительством был произведен ядерный взрыв. После взрыва в шахте образовалась радиоактивная полость, из которой постоянно откачивали воду, чтобы радиация не попадала на поверхность и в грунтовые воды. Почти три года назад оккупационная администрация прекратила откачку подземных вод, и радиация уже проникает в горизонты питьевой воды“, - сообщил Леонид Кравчук.

По его словам, вследствие российской агрессии МАГАТЭ с 2014 года не в состоянии осуществлять проверку зон на оккупированных территориях, где используется ядерный материал. Он добавил, что Украина, несмотря на усилия, до сих пор не получила ответа российской стороны на свой запрос.

Напомним, Кравчук рассказал, в чем недооценил Россию. Первый президент Украины признался, какое упущение сделал 30 лет назад.