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На Полтавщине участники тарифного протеста перекрыли трассу

Комментариев: 1
Митингующие заблокировали дорогу Киев-Харьков. Показаны фото.
В Полтавской области перекрыли трассу из-за высоких цен на коммуналку
В Полтавской области перекрыли трассу из-за высоких цен на коммуналку
t.me/ukr_protest

В Полтавской области устроили протестную акцию жители Лубнов.

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Об этом сообщил Телеграм-канал Протест, показав фото.

Отмечено, что митингующие протестуют против высоких коммунальных тарифов. Они хотят, чтобы Кабмин и парламент приняли реальное решение, позволяющее сбить цену на газ до 3 грн. за куб.

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Участники протеста пришли с плакатами, на них написано, что тарифы ЖКХ – удавка на шее народа. Люди перекрыли на несколько часов трассу Киев-Харьков.

Тарифные протесты начались в Украине с середины января. Многие прибегают к блокированию дорог. В частности, недавно участники подобного протеста перекрывали трассу Киев-Чоп на Закарпатье.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве из-за подозрительного предмета перекрыли улицу.

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Теги: протесты, митинг, Полтавская область, трасса, перекрытие дорог, фото
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Комментариев (1)
Woodbrother    12.02.2021, 16:10
Оценка:  +2
Woodbrother
Избиратели клоуна ЗЕ продолжают страдать из за своей дурной головы.
Вечная история хождения по граблям
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