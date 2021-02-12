На Полтавщине участники тарифного протеста перекрыли трассу
В Полтавской области устроили протестную акцию жители Лубнов.
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Об этом сообщил Телеграм-канал Протест, показав фото.
Отмечено, что митингующие протестуют против высоких коммунальных тарифов. Они хотят, чтобы Кабмин и парламент приняли реальное решение, позволяющее сбить цену на газ до 3 грн. за куб.
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Участники протеста пришли с плакатами, на них написано, что тарифы ЖКХ – удавка на шее народа. Люди перекрыли на несколько часов трассу Киев-Харьков.
Тарифные протесты начались в Украине с середины января. Многие прибегают к блокированию дорог. В частности, недавно участники подобного протеста перекрывали трассу Киев-Чоп на Закарпатье.
Напомним, ранее мы писали, что в Киеве из-за подозрительного предмета перекрыли улицу.
Вечная история хождения по граблям