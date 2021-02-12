На Полтавщине участники тарифного протеста перекрыли трассу

Митингующие заблокировали дорогу Киев-Харьков. Показаны фото.

В Полтавской области перекрыли трассу из-за высоких цен на коммуналку t.me/ukr_protest

В Полтавской области устроили протестную акцию жители Лубнов.

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Об этом сообщил Телеграм-канал Протест, показав фото.

Отмечено, что митингующие протестуют против высоких коммунальных тарифов. Они хотят, чтобы Кабмин и парламент приняли реальное решение, позволяющее сбить цену на газ до 3 грн. за куб.

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Участники протеста пришли с плакатами, на них написано, что тарифы ЖКХ – удавка на шее народа. Люди перекрыли на несколько часов трассу Киев-Харьков.

Тарифные протесты начались в Украине с середины января. Многие прибегают к блокированию дорог. В частности, недавно участники подобного протеста перекрывали трассу Киев-Чоп на Закарпатье.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве из-за подозрительного предмета перекрыли улицу.

