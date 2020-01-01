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ГФС пресекла незаконное производство дизтоплива, - Мельник

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ГФС пресекла незаконное производство дизтоплива, - Мельник

1 200 000 литров и 10 экспериментальных образцов ГСМ - сотрудники ГУ ГФС в г. Киеве прекратили работу сети по нелегальному изготовлению дизеля.

Об этом сообщили в пресс-службе ГФСУ.

Правоохранители установили, что в течение 2020-2021 годов на территории 4 областей группа лиц организовала сеть по производству и купле-продаже горюче-смазочных материалов.

Работая без разрешительных документов или лицензий, указанные лица одновременно не платили акцизный налог.

Для осуществления незаконной деятельности, организаторы использовали подконтрольные им общества и имущественные комплексы предприятий резервуары для хранения топлива и оборудования.

По словам председателя ДФС Украины Вадима Мельника, сотрудники ГУ ДФС в г. Киеве, во время санкционированного обыска обнаружили черновые записи, 1 200 000 литров дизельного топлива и 10 экспериментальных образцов горюче-смазочных материалов.

Сейчас следствием под процессуальным руководством прокуратуры города Киева установлен ряд таких субъектов хозяйственной деятельности в Харьковской, Николаевской, Днепропетровской и Киевской областях.

В результате противоправных действий в государственный бюджет фактически не было уплачено более 10 млн грн налогов.

В суд направлено ходатайство о наложении ареста на изъятые торгово-материальные ценности. Расследование продолжается.

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Теги: ГФС, Вадим Мельник
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