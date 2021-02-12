Украина вернула Франции украденную картину “Порт Ла-Рошель”

Полотно было похищено из музея города Нанси.

Украина отдала Франции картину “Порт Ла-Рошель” французского художника Поля Синьяка.

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Об этом рассказал в Твиттере посол Украины во Франции Вадим Омельченко.

Уточняется, что в городе Нанси состоялась международно-правовая процедура передачи картины. Вадим Омельченко подписал акт передачи совместно с мэром Нанси Матье Кляйном.

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Полотно в 2018 году было похищено из местного художественного музея. В итоге его прошлой весной нашли у предполагаемых убийц ювелира Сергея Киселева.

Хороши те истории, которые хорошо заканчиваются. Благодаря украинским правоохранителям и командной работе с французскими коллегами картина была возвращена городу Нанси. Франция всегда может полагаться на Украину, как на надежного партнера, - отметил Омельченко.

Отметим, что, по оценкам искусствоведов, украденное полотно стоит около 1,5 млн долл. Один из похитителей признался, что они украли картину, так как ее легко было вывезти.

Картина благополучно вернулась в музей twitter.com/OmelchenkoVadym

Картина благополучно вернулась в музей twitter.com/OmelchenkoVadym

Напомним, ранее мы также писали, что Украина проведет совместные с НАТО военные учения.

