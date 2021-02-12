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МВД за закон про оружие, но против оборота пистолетов, - Геращенко

Комментариев: 2
Такова реакция на законопроект №4335.
Иллюстративно фото
Иллюстративно фото
EPA/UPG

МВД считает законопроект №4335 про оборот гражданского огнестрельного оружия в Украине и боеприпасов к нему необходимым, но выступает против того, чтобы украинцам разрешили иметь пистолеты. Такое заявление сделал замминистра внутренних дел Антон Геращенко, сообщает пресс-служба Нацполиции.

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По его словам, президент Украины Владимир Зеленский тоже против оборота короткоствольного оружия. Это следует из его реакции на соответствующую петицию.

Геращенко считает, что для защиты своей жизни украинцам вполне достаточно иметь гладкоствольное ружье (разрешено с 21 года) или нарезное оружие (разрешено с 25 лет).

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Заместитель министра отметил, что в США, где разрешено короткоствольное оружие (пистолеты, револьверы), ежегодно от рук полицейских погибает до 1000 человек. Американские полицейские часто стреляют в правонарушителей, зная, что на руках граждан сотни миллионов единиц оружия.

Напомним, ранее Комитет по вопросам правоохранительной деятельности Верховной рады рекомендовал народным депутатам принять законопроект №4335 об обороте оружия.

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Теги: МВД, законопроект, оружие, пистолеты, Антон Геращенко
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Комментариев (2)
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SAId    12.02.2021, 16:25
Оценка:  0
SAId
это чтобы Лозинские ничего не боясь и дальше охотились ...он ведь уже не имеет судимости кристальной чистоты не знаю депутат уже или в процессе...законы нам писать бедет..
Путин-Xyйло    12.02.2021, 16:10
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
Никаких пистолетов, автоматы можно? У Нас менты кухонные и канцелярские ножи в холодное оружие записывают!
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