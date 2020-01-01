Ждут новые болезни: Названы последствия изменения климата в Украине

В стране может появиться малярия и энцефалитный клещ, заявил министр Абрамовский.

В Украине из-за изменения климата могут появиться новые болезни. Средняя температура в стране выросла на 1,2 градуса. Об этом сообщил министр экологии Роман Абрамовский. Его слова передает “РБК-Украина“.

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Так, по словам политика, вместе с тропическим климатом в Украине могут распространиться “южные“ болезни, которые сейчас государству не присущи. Речь идет о малярии и энцефалитном клеще.

“Следует ожидать и таких нежелательных гостей, как малярия и другие инфекционные заболевания. Также изменения флоры и фауны, которые не присущи нашей стране“, – сказал министр.

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Он также отметил, что в данный момент составить прогноз о влиянии указанного явления на украинцев невозможно.

Ранее сообщалось, что по прогнозу Абрамовского, южная часть государства может превратиться в пустыню. За последние 30 лет в Украине увеличилась средняя температура.