Танцовщицу из РФ за посещение оккупированного Крыма не пустили в Украину

Ей на три года запретили въезд в Украину.

Сегодня, 12 февраля, Госпогранслужба на три года запретила въезд в Украину танцовщице из России, которая незаконно посещала временно оккупированный Крым. Об этом сообщила пресс-служба ГПС Украины.

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Во время проверки гражданки России, которая прилетела в аэропорт "Борисполь", украинские пограничники обнаружили, что она летом 2018 года незаконно побывала в аннексированном Крыму, где принимала участие в гала-концерте. Туда она прилетела самолетом из Москвы.

У пограничников ранее уже была предварительная информация от других правоохранительных органов, что эта гражданка РФ, возможно, нарушила украинское законодательство.

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Это уже далеко не первый гражданин РФ, которому запрещают въезд в Украину из-за незаконного посещения Крыма.

Ранее стало известно, что в Украину не пустили российскую певицу "Глюкозу" (Наталью Ионову). Она тоже нарушила украинское законодательство, без разрешения посещая временно оккупированный Крым.