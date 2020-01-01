Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Танцовщицу из РФ за посещение оккупированного Крыма не пустили в Украину

Комментариев: 0
Ей на три года запретили въезд в Украину.
Российская танцовщица
Российская танцовщица
Скриншот

Сегодня, 12 февраля, Госпогранслужба на три года запретила въезд в Украину танцовщице из России, которая незаконно посещала временно оккупированный Крым. Об этом сообщила пресс-служба ГПС Украины.

Читай также: Солиста группы "Песняры" не пустили в Украину

Во время проверки гражданки России, которая прилетела в аэропорт "Борисполь", украинские пограничники обнаружили, что она летом 2018 года незаконно побывала в аннексированном Крыму, где принимала участие в гала-концерте. Туда она прилетела самолетом из Москвы. 

У пограничников ранее уже была предварительная информация от других правоохранительных органов, что эта гражданка РФ, возможно, нарушила украинское законодательство.

Читай также: СБУ запретила Валерию Сюткину въезд в Украину

Это уже далеко не первый гражданин РФ, которому запрещают въезд в Украину из-за незаконного посещения Крыма.

Ранее стало известно, что в Украину не пустили российскую певицу "Глюкозу" (Наталью Ионову). Она тоже нарушила украинское законодательство, без разрешения посещая временно оккупированный Крым.

Поделись:
Теги: Украина, пограничник, танцовщица, Россия, Крым
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь