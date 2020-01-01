В Ровно стоматолог била и дергала пациентов-детей

Шокирующее поведение врача уже расследует полиция.

В Ровно разгорелся скандал из-за врача-стоматолога, которая крайне жестоко обходится с пациентами-детьми. В сети опубликовали видео, на котором запечатлено, как врач резко хватает и дергает девочку, а также бьет о кушетку головой маленького мальчика. Об этом в сети Фейсбук рассказала пользователь Виктория Мамотюк.

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“Мама девочки с видео была одной из тех, кто защищал публично врача. Она не знала, что пострадал и ее ребенок полгода назад. Но когда увидела видео и узнала на нем своего ребенка, была шокирована. Женщина говорит, что до последнего не могла поверить своим глазам, ведь врач знала об инвалидности трехлетней девочки и болезни сердца. Сегодня она пишет заявление в полицию“, — написала Виктория.

По ее словам, мальчика с видео найти не удалось, а один из адвокатов Ровно уже начал работу с тремя пострадавшими от действий врача семьями.

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Как пишет ТСН, в стоматологической клинике, где работает врач, комментировать действия своего работника отказались. В то же время пресс-служба Нацполиции Ровенской области информацию подтвердили.

“Мама пострадавшего ребенка написала заявление в полицию. В полиции открыли уголовное производство по статье 140 ч.2 УК (Неисполнение или ненадлежащее исполнение медицинским или фармацевтическим работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это повлекло тяжкие последствия для несовершеннолетнего)“, — рассказала спикер ровенской полиции Екатерина Загорская.

Напомним, в Киеве будут судить стоматолога, у которого умерла пациентка. Женщина скончалась на руках у стоматолога.