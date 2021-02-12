Нардеп "Слуги народа" побывал на конференции Лукашенко

В Минске проходит "Всебеларуское народное собрание".

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко побывал в Беларуси на мероприятии с самопровозглашенным белорусским президентом Александром Лукашенко. Соответствующее фото и видео он разместил на своей странице в Facebook.

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В Беларуси сейчас проходит "Всебеларуское народное собрание". На нем с трехчасовой речью выступил Лукашенко.

На пиджаке у Шевченко находится значок с флагом Украины, возможно, депутатский. Он пояснил, что присутствовал на этом съезде по приглашению местной власти не как представитель партии "Слуга народа", а как народный депутат Украины и в статусе наблюдателя.

Шевченко отметил, что не видит смысла обрывать связи с Беларусью, и таких указаний не было.

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Ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выступила с обращением к Верховной Раде Украины. Она попросила украинскую сторону поддержать демократическую Беларусь на международных площадках.