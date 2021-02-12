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Нардеп "Слуги народа" побывал на конференции Лукашенко

Комментариев: 2
В Минске проходит "Всебеларуское народное собрание".
Евгений Шевченко в Минске
Евгений Шевченко в Минске
facebook.com/e.shevchenko76

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко побывал в Беларуси на мероприятии с самопровозглашенным белорусским президентом Александром Лукашенко. Соответствующее фото и видео он разместил на своей странице в Facebook.

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В Беларуси сейчас проходит "Всебеларуское народное собрание". На нем с трехчасовой речью выступил Лукашенко.

На пиджаке у Шевченко находится значок с флагом Украины, возможно, депутатский. Он пояснил, что присутствовал на этом съезде по приглашению местной власти не как представитель партии "Слуга народа", а как народный депутат Украины и в статусе наблюдателя.

Шевченко отметил, что не видит смысла обрывать связи с Беларусью, и таких указаний не было.

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Ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выступила с обращением к Верховной Раде Украины. Она попросила украинскую сторону поддержать демократическую Беларусь на международных площадках.

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Теги: народный депутат, Слуга народа, Шевченко, Лукашенко, Минск, Беларусь
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Комментариев (2)
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Брюква_и_Клюква    12.02.2021, 17:45
Оценка:  +4
Брюква_и_Клюква
Это знатный кремлевский г.андон. Удивительно, что бандеровец Бубасик терпит подобных мокшанских педерастов среди своих служанок.
Путин-Xyйло    12.02.2021, 17:13
Оценка:  +8
Путин-Xyйло
Зеленского не подставляет только ленивый! Каждый слуга мнит себя барином.
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