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Украинские школы могут перевести на "дистанционку" из-за непогоды

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Ученикам также должны рассказать, как предотвратить переохлаждение.
Украинские школы могут перевести на "дистанционку" из-за непогоды
Украинские школы могут перевести на "дистанционку" из-за непогоды
depositphotos.com

Украинские школы могут перевести на “дистанционку“ из-за непогоды. Соответствующие рекомендации МОН уже направило в учебные заведения страны. Подробности передает пресс-служба ведомства.

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В министерстве образования попросили школы Украины рассмотреть возможность организации обучения детей с использованием интернета и технологий дистанционного образования.

Также учебным заведениям предложили провести среди школьников разъяснительные работы. Последние должны быть направлены на предотвращение переохлаждения и технику безопасности, говорится в сообщении МОН.

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Как бы то ни было, школы имеют право самостоятельно решать, стоит ли останавливать занятия из-за ухудшения погодных условий в Украине, или нет, напомнили в ведомстве.

Ранее синоптики рассказали, где в стране выпало больше всего снега, опубликовав карту высоты снежного покрова.

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Теги: погода, МОН, школа, дети, образование, дистанционка
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