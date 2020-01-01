Раздавил сержанта: Водителя БМП будут судить за небрежность

Правоохранители обвиняют военнослужащего в небрежности, стоившей жизни командиру.

ГБР направило в суд обвинительное заключение в отношении 24-летнего бывшего механика-водителя механизированного батальона воинской части, который нарушил правила вождения боевой машины, что привело к гибели человека. Об этом информирует пресс-служба Государственного бюро расследований.

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Досудебным расследованием установлено, что 3 июля 2018 года военнослужащий за рулем БМП-1П на железнодорожной платформе станции “Коробочкино“ из-за небрежности неправильно включил переднюю передачу вместо задней и зажал старшего сержанта между двумя машинами.

42-летний пострадавший получил травмы тела с повреждением легких, позвоночника, печени, селезенки, левой почки, что в дальнейшем привело к острому кровотечению, травматическому шоку и смерти.

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Таким образом, военнослужащий обвиняется в нарушении правил вождения боевой машины, повлекшем гибель потерпевшего (ч. 1 ст. 415 УК Украины).

Обвинительный акт направлен в Чугуевский городской суд Харьковской области.

В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

Напомним, во Львове водитель трамвая сбила свою коллегу. Женщина была госпитализирована с травмами в больницу.