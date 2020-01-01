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Бесплатные лекарства для онкобольных: Минздрав запустил новый сервис

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На сайте можно найти препараты, которые закупает государство.
Бесплатные лекарства для онкобольных: Минздрав запустил новый сервис
Бесплатные лекарства для онкобольных: Минздрав запустил новый сервис
depositphotos.com - Иллюстрированное фото

Минздрав Украины запустил новый сервис, с помощью которого онкобольные могут получить бесплатные лекарства. Подробности передает пресс-служба министерства.

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В сообщении говорится, что сервис называется “Лекарства для онкобольных – Подпишись на жизнь“. Он позволит сделать лечение от рака более доступным, а также снизить процент пациентов, которые вынуждены отказаться от лечения.

“Часто пациенты с онкологией, получивши отказ в препарате, не надеются получить препараты и дальнейшие курсы лечения бесплатно. Они собирают деньги на препараты, или же вообще отказываются от лечения“, – отметила глава ГО “Лекарства Контроль“ Наталия Гуран.

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Так, на открытом сайте украинцы с раком смогут найти лекарства, которые закупает государство за счет бюджета, а также препараты из Национального перечня основных лекарственных средств.

Стоит также отметить, что сервис также умеет отсылать уведомление пациенту, когда необходимый препарат поступает в выбранный регион для бесплатного получения.

Ранее сообщалось, что хакеры атакуют украинцев под предлогом COVID-вакцинации.

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Теги: онкология, рак, лекарства, препарат, Минздрав
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