Отобрали лицензию: В Украине впервые наказали поставщика газа

Компания нарушала требования поставок "голубого" топлива.

В Украине впервые наказали поставщика газа, который злоупотреблял на рынке. Регулятор принял решение отобрать у него лицензию. Подробности передает пресс-служба НКРЭКУ (Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг).

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В сообщении указывается, что большинство потребителей поставщика газа находилось в Мелитополе. Компанию лишили лицензии по причине, что она системно нарушала требования и условия поставки “голубого“ топлива.

Во время внеплановой проверки комиссии удалось установить, что поставщик без получения заявлений на присоединение к договору поставки природного газа включал в свой реестр потребителей, оператором которых был другой поставщик.

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В НКРЭКУ отметили, что клиенты поставщика, лишенного лицензии, могут до 1 марта заключить договор с другой компанией. Граждан, которые этого не сделают, автоматически переведут к государственному предприятию “Нафтогаз“.

Член комиссии Оксана Кривенко отметила, что ведомство будет и в дальнейшем лишать лицензий поставщиков, которые нарушают установленные условия работы.

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