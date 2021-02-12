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В Крыму "наглухо" пересохла река Сарысу

Комментариев: 1
В русле больше нет даже остаточной воды .
Сухое русло реки Сарысу
Сухое русло реки Сарысу
krymr.com

В оккупированном Крыму полностью пересохла река Сарысу, протекавшая через город Белогорск. Об этом информирует Крым.Реалии.

Как пишет издание, русло реки полностью высохло, в нем не осталось даже остаточной воды.

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“Всякой видел эту речку – и полноводной, и маловодной, но не припомню, чтобы она высыхала, что называется наглухо. Это еще одно свидетельство усугубляющейся проблемы вододефицита в Крыму. Надежды на зимние осадки не оправдались“, – рассказал активист общественного движения “Свободный Крым“ из Белогорского района Решад Меметов.

Для справки. Протяженность реки Сарысу – 28 км. Недалеко от точки устья, вблизи села Яблочное (Белогорский район) проходит трасса “Таврида“, при строительстве которой было изменено русло этой реки. Ради безопасности трассы строители изменили участок слияния двух рек. Для Сарысу летом 2018 года соорудили искусственное бетонное направление протяженностью около километра.

Напомним, оккупанты переводят Алушту на почасовое водоснабжение. В Изобильненском водохранилище мало воды.

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Теги: Крым, река
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Комментариев (1)
Woodbrother    12.02.2021, 18:44
Оценка:  0
Woodbrother
Прекрасные новости. что ни делается, то к лучшему.
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