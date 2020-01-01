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Поскользнулась и упала: В Чернигове мусоровоз задавил женщину

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Пешеход погиб на месте аварии.
Поскользнулась и упала: В Чернигове мусоровоз задавил женщину
Поскользнулась и упала: В Чернигове мусоровоз задавил женщину
Нацполиция

В Чернигове мусоровоз задавил женщину, которая поскользнулась на снегу и упала под колеса. О смертельном ДТП сообщила пресс-служба Нацполиции.

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По данным правоохранителей, авария произошла в пятницу, 12 февраля, утром. Полиция установила, что водитель мусоровоза ЗИЛ пытался выехать из заснеженной колеи и совершил наезд на пешехода.

“52-летняя женщина поскользнулась и упала под колеса автомобиля в момент, когда он тронулся с места“, – говорится в сообщении.

В результате ДТП женщина скончалась на месте, до приезда медиков. Правоохранители уже внесли случившееся в Единый реестр досудебных расследований. Производство открыто по факту нарушения ПДД, что повлекло смерть человека.

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Виновным грозит тюремное заключение на срок до 8 лет и лишение права управлять транспортными средствами на 3 года. Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в центре Полтавы 18-летний парень устроил стрельбу.

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Теги: мусоровоз, грузовик, смерть, авария, ДТП, полиция
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