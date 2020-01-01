Новые смерти и радиация. Что происходит в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский съездил на передовую вместе с послами стран Большой семерки и подчеркнул, что Украина не позволит сепаратистам сорвать перемирие.

Режим прекращения огня на Донбассе в 2021 году совсем не соблюдается. Только за 11 февраля погибли сразу двое украинских военных. До этого, с начала января на Донбассе убили еще 6 представителей ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовую на Донбассе вместе с послами стран Большей семерки. На Донбасс прибыли послы Германии, Франции, Канады, Великобритании, Швеции и временный поверенный в делах США в Украине, чтобы собственными глазами увидеть, что Украина выполняет все взятые на себя в переговорном процессе обязательства.

Так что сейчас происходит на фронте?

Провокации ожидаемы

Владимир Зеленский связал увеличение количества обстрелов в последнее время на Донбассе с попытками давить на украинскую сторону в переговорах Трехсторонней контактной группы.

"Мы понимаем, что происходит. Мы в принципе понимаем, что режим прекращения огня нужен только нам. Мы в принципе понимаем, что сепаратисты хотят его сорвать. Мы это понимаем. Но устойчивость наших военных говорит о том, что мы не дадим это сделать", - заявил Зеленский.

Зеленский отметил, что украинские воины должны отвечать врагу в случае нарушения им перемирия и обстрелов позиций ВСУ: "Наши ребята прекрасно знают: если идет снайперское уничтожения наших военных - они должны найти адекватный ответ тем снайперам, которые уничтожили жизнь наших военных".

Пресс-служба президента Украины Зеленский на фронте

Новые - старые угрозы

Оккупационная власть на Донбассе не откачивает воду в радиоактивной полости, которая образовалась после ядерного взрыва на территории шахты Юнком, и радиация попала в горизонты питьевой воды, заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

"Донбасс находится на грани экологической катастрофы. И не только в связи с загрязнением воздуха и почвы, взрывами боеприпасов и мин, но и вследствие радиоактивных выбросов. Напомню, что в 1979 году на территории шахты Юнком, которая сейчас находится на временно оккупированном Донбассе, советским правительством был произведен ядерный взрыв. После взрыва в шахте образовалась радиоактивная полость, из которой постоянно откачивали воду, чтобы радиация не попадала на поверхность и в грунтовые воды. Почти три года назад оккупационная администрация прекратила откачку подземных вод, и радиация уже проникает в горизонты питьевой воды", - заявил Кравчук.

По словам первого президента Украины, вследствие российской агрессии МАГАТЭ с 2014 года не в состоянии осуществлять проверку локаций на оккупированных территориях, где используется ядерный материал.

Он добавил, что Украина, несмотря на усилия, до сих пор не получила ответа российской стороны на запрос по поводу ситуации на шахте Юнком.

Второй Чернобыль?

Откачивать воду из шахты Юный коммунар прекратили еще весной 2018 года. Сепаратисты выбрали более дешевый и простой вариант консервации шахты, ссылаясь при этом на выводы российских ученых.

В свою очередь украинские эксперты считают, что затопление шахты параллельно с такими же процессами на других шахтах может спровоцировать экологическую катастрофу - "второй Чернобыль".

Украинская сторона и сепаратисты предлагают противоположные интерпретации возможных последствий. Первые убеждены, что останавливать откачку воды опасно. Вторые утверждают, что безопасно.

Эксперты, которых цитируют сепаратисты, уверяют, что вредные вещества из Юнкома не попадут через подземные ходы в соседнюю шахту Красный октябрь, и "загрязнение грунтовых и поверхностных вод исключено".

Украинская власть, геологи и экологи, в свою очередь, считают, что на шахте нужно постоянно проводить водоотлив, чтобы не допустить попадания цезия и стронция в шахтные воды, затем в грунтовые, а оттуда - в реки Северский Донец, Кальмиус, а также в Азовское море.

Это называется "сухой консервацией" шахты. Сепаратисты заявляют, что осуществляют "мокрую".

Эксперты объясняют, что к "мокрой" нужно специально готовиться: забить дыру для возможной ускоренной "миграции" радионуклидов, заложить, например, за пределами проекции камеры глину бентонит.

В 2003 датские эксперты оценивали стоимость таких работ в 2-3 млн долларов.

По информации украинской стороны, ничего из этого не сделали. Там просто демонтировали оборудование водоотлива.

Шахта не затапливается мгновенно. Это постепенный процесс, но на определенном этапе достигается точка невозврата, то есть когда откачать воду будет уже невозможно. Период полураспада радиоактивных стронция и цезия длится около 30 лет, с каждым десятилетием активность радионуклидов уменьшаться.

Потери от оккупации

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников говорит, что потери от временной оккупации территорий в Донецкой и Луганской областях на данный момент составили 375 млрд грн без учета стоимости находящихся там активов.

По оценкам Венского международного института, расходы на восстановление Донецкой и Луганской областей оцениваются в более, чем 21 млрд долларов.