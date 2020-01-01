Домик любви, шпионы, бандиты и снег: фото дня

Подборка ярких фотографий и иллюстраций событий, произошедших в Украине и мире 12 февраля 2021 года.

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий происшествий 12 февраля.

В Херсоне нашли арсенал оружия в частом доме. Во Львове полиция расследует причину пожара в банке.

В мире встречают лунный Новый год. В Киеве на Банковой установили "домик влюбленных".

Звезда австралийского баскетбола Лиз Кэмбидж показала пикантное фото. Украинская волейболистка похвасталась фигурой.

Скандальный сериал о королеве: появился первый кадр с темнокожей актрисой. Дженнифер Энистон трогательно поздравил бывший муж.

В Лубнах продолжается тарифный протест. В Одессе с участием Саакашвили перекрыли трассу.

В двух областях нашли свалки опасных медотходов. СБУ задержала двух агентов ФСБ. В Днепре задержали "силовое крыло" банды.

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