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Домик любви, шпионы, бандиты и снег: фото дня

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Подборка ярких фотографий и иллюстраций событий, произошедших в Украине и мире 12 февраля 2021 года.
Звезда австралийского баскетбола Лиз Кэмбидж показала пикантное фото
Звезда австралийского баскетбола Лиз Кэмбидж показала пикантное фото
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Cмотрите фотогалерею Домик любви, шпионы, бандиты и снег: фото дня

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий происшествий 12 февраля.

В Херсоне нашли арсенал оружия в частом доме. Во Львове полиция расследует причину пожара в банке.

В мире встречают лунный Новый год. В Киеве на Банковой установили "домик влюбленных".

Звезда австралийского баскетбола Лиз Кэмбидж показала пикантное фото. Украинская волейболистка похвасталась фигурой.

Скандальный сериал о королеве: появился первый кадр с темнокожей актрисой. Дженнифер Энистон трогательно поздравил бывший муж.

В Лубнах продолжается тарифный протест. В Одессе с участием Саакашвили перекрыли трассу.

В двух областях нашли свалки опасных медотходов. СБУ задержала двух агентов ФСБ. В Днепре задержали "силовое крыло" банды.

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Теги: СБУ, снегопады, оружие, кино, БТР, Китайский Новый год, фото дня
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Источник: Корреспондент.net

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