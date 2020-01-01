Домик любви, шпионы, бандиты и снег: фото дня
Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий происшествий 12 февраля.
В Херсоне нашли арсенал оружия в частом доме. Во Львове полиция расследует причину пожара в банке.
В мире встречают лунный Новый год. В Киеве на Банковой установили "домик влюбленных".
Звезда австралийского баскетбола Лиз Кэмбидж показала пикантное фото. Украинская волейболистка похвасталась фигурой.
Скандальный сериал о королеве: появился первый кадр с темнокожей актрисой. Дженнифер Энистон трогательно поздравил бывший муж.
В Лубнах продолжается тарифный протест. В Одессе с участием Саакашвили перекрыли трассу.
В двух областях нашли свалки опасных медотходов. СБУ задержала двух агентов ФСБ. В Днепре задержали "силовое крыло" банды.
Смотрите также: Багровые реки, синие собаки и Китай: фото дня 11 февраля.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet